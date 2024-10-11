Курск, 12 октября, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о провале украинских боевиков в попытке зайти в Белгородскую область.

По словам командира, ВСУ не удалось осуществить серьёзный прорыв.

«Они попытались на одном участке пробиться не таким уж крупными силами, но их так потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — пояснил Алаудинов.

Генерал также рассказал о панике из-за неудач на линии фронта среди украинских военных, которые находятся в Курской области. При этом Апти Алаудинов уточнил, что зафиксирована попытка сконцентрировать новые силы ВСУ на границе.

Как сообщало ИА Регнум, у Вооружённых сил Украины на приграничных территориях Курской области возникли серьёзные трудности с логистикой, информировали в силовых структурах. Отмечается, что из-за этого в рядах украинской армии возникла неразбериха.

На Украине поздним вечером 11 октября воздушную тревогу объявили на всей территории страны. В Киеве сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли в 23:19 мск. Затем сигнал тревоги распространился по всем областям Украины. Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.