Киев, 11 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 11 октября воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Киеве сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли в 23:19 мск. Затем сигнал тревоги распространился по всем областям Украины.

Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы в ночь на 11 октября прозвучали в Киеве.

Ночью 11 октября взрывы прогремели в Киевской области и в Черкасской. Первые оповещения о них поступили в 02:55 мск. Через полчаса прозвучали повторные взрывы.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.