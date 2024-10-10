Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 10 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту инцидента с пневматическим пистолетом в школе, в результате которого пострадала одна несовершеннолетняя, сообщила 10 октября пресс-служба управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Учащийся одной из школ города принёс в учреждение пневматический пистолет, оружие выстрелило внутри сумки, сказано в сообщении.

«Пневматическая пуля задела учащуюся. Несовершеннолетней пострадавшей, доставленной с ссадиной на щеке в медицинское учреждение, оказана помощь, оснований для госпитализации не имеется», — отметила пресс-служба.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям или бездействию руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учреждении, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Петербурге молодой человек выстрелил в лицо 16-летней девушке из пневматического пистолета. Юноша получил оружие и, решив проверить его работоспособность, случайно нажал на спусковой крючок. Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Стрелявший был задержан на месте происшествия.

В сентябре в одной из школ Хабаровска подросток выстрелил из сигнальной ракетницы. Телесные повреждения получил другой 15-летний учащийся, ему оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).