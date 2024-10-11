Москва, 11 октября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В середине октября на юге России ожидается повышение температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

По словам синоптика, в настоящее время температура воды и воздуха в южных регионах составляет 23–25 градусов Цельсия. Однако уже с середины следующей недели начнётся постепенное снижение температуры. В выходные ожидаются осадки, но это не приведёт к похолоданию воды.

Это не означает, заверил Вильфанд, что после этого не будет тепла. Есть вероятность, что во второй половине октября произойдёт ещё одно повышение температуры до 23–25 градусов, а температура воды дойдёт до 21 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, Роман Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.

В Москве 15–16 октября может пройти первая «репетиция зимы», есть вероятность, что к ливням кое-где добавится мокрый снег, заявил синоптик Евгений Тишковец.

В первых числах октября в некоторых регионах России уже выпал снег.