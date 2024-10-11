Москва, 11 октября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба запросила у рыбодобывающих организаций и поставщиков данные для проведения анализа цен на рыбную продукцию, сообщила 11 октября пресс-служба ФАС.

Дарья Драй ИА REGNUM

В числе запрошенных данных — объёмы вылова, структура себестоимости рыбной продукции, условия и сроки её хранения, а также вопросы, связанные с первичной переработкой, упаковкой и транспортировкой продукции.

«Анализируются наиболее популярные виды рыбы — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша», — сказано в сообщении.

ФАС также получила от торговых сетей данные о ежемесячной динамике закупочных и розничных цен, они позволят сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сообщалось, что США и страны Европы столкнулись с дефицитом морепродуктов из-за санкций против России. Угрозу для рыбной отрасли западных стран вызвал запрет на импорт российских крабов, минтая и трески. Из-за этого запрета американские компании, которые ранее занимались поставками краба из России, оказались на грани банкротства.

10 октября руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что средние наценки на хлеб в России слишком высокие, а в ряде случаев превышают 100%. Наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, «это многовато», подчеркнул глава службы.