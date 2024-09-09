Москва, 9 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и страны Европы столкнулись с дефицитом морепродуктов из-за санкций против России, сообщает «РИА Новости».

Сергей Красноухов/РИА Новости

По данным агентства, угрозу для рыбной отрасли западных стран вызвал запрет на импорт российских крабов, минтая и трески. Ограничения на ввоз в США рыбы из России начались с марта 2022 года. Сперва Запад запретил импорт трески, краба, лосося и минтая, затем это коснулось всех продуктов переработки морепродуктов российского происхождения.

Из-за запрета импорта американские компании, которые ранее занимались поставками краба из России, оказались на грани банкротства. В Великобритании стоимость популярного рыбного блюда «фиш-энд-чипс» выросла практически в два раза в связи с ограничением импорта трески. В преддверии новых антироссийских санкций в Германии ожидают резкого роста цен на минтай, сказано в материале агентства.

«Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески. Под угрозой увольнения могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки», — заявил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Евросоюз ввёл 14-й пакет антироссийских санкций против 68 граждан России и 49 компаний и организаций, в том числе 42 конструкторских бюро, завода и предприятия.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она растёт и развивается.