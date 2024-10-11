Вашингтон, 11 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил предоставить ему военный самолёт и автомобили для защиты от возможной угрозы со стороны Ирана, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Jeff J Mitchell/Global Look Press

За последние несколько недель представители предвыборного штаба Трампа направили руководству Секретной службы США несколько писем, в которых выразили негодование, что служба обеспечивает безопасность экс-президента не в полной мере, сказано в сообщении.

В штабе настаивают на том, чтобы Секретная служба предоставила Трампу военный самолёт и военные автомобили для безопасности его перемещений. Помимо этого штаб политика попросил запретить полёты над резиденциями Трампа.

16 сентября ИА Регнум передавало, что, по данным разведки США, Иран планирует усилить атаки на Трампа и его окружение.

В августе разведслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Иран в якобы имевшей место попытке вмешаться в электоральный процесс, осуществив кибероперации против предвыборных штабов Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента США Камалы Харрис.

По заявлениям представителей американского разведсообщества, Тегеран также якобы пытался установить связь с лицами, имеющими непосредственное отношение к предвыборным кампаниям обеих партий. В Тегеране подобные обвинения со стороны американских спецслужб назвали необоснованными.