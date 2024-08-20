Вашингтон, 20 августа, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Разведслужбы Соединённых Штатов Америки полагают, что Иран якобы пытался вмешаться в президентские выборы, осуществляя кибероперации против предвыборных штабов кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Это включает недавние попытки скомпрометировать кампанию экс-президента Трампа, которые разведывательное сообщество приписывает Ирану», — приводит агентство Reuters текст совместного заявления Федерального бюро расследований (ФБР), аппарата директора Национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной безопасности США.

Также утверждается, что Тегеран якобы пытался установить связь с лицами, имеющими непосредственное отношение к предвыборным президентским кампаниям Республиканской и Демократической партий с целью оказания влияния на электоральный процесс.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы пользуются подставными новостными ресурсами, чтобы повлиять на избирательный процесс в первую очередь в так называемых колеблющихся штатах. Согласно отчёту, опубликованному на официальном сайте компании, группы хакеров также якобы собирают информацию об оборонном секторе, спутниках и сфере здравоохранения США.

10 августа издание Politico сообщило, что хакеры выкрали часть документов предвыборного штаба Дональда Трампа, а содержащаяся в них информация начала поступать журналистам с неизвестных адресов. По мнению представителя предвыборного штаба политика-республиканца Стивена Чунга, хакеры похитили документы с целью вмешательства в выборы.

Иранская сторона подобные обвинения отвергает. В конце июля с опровержением выступила миссия Ирана в Организации Объединённых Наций (ООН).

Как передавало ИА Регнум, США также выдвигают обвинения о якобы вмешательстве в выборы в адрес России. 24 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что подобные действия преследуют цель оправдать провальную деятельность ФБР. Он также подчеркнул, что Россия жёстко отвергает все обвинения против себя.