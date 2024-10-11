Киев, 11 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, активно уезжают с Украины. Об этом 11 октября на заседании в Верховой раде заявил министр образования страны Оксен Лисовой.

ТАСС/Ведомости/Архип Верещагин

«Что касается выезда. <…> Мы наблюдаем за тем, как в 10–11-х классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу», ― процитировало издание «Страна. ua» главу ведомства.

Министр отметил, что проблема массового выезда молодёжи не может не вызывать озабоченности. Лисовой считает, что побудить молодых людей остаться в стране в период военных действий может только очень качественное образование. Глава минобразования подчеркнул, что западные вузы, в которые поступают украинцы, не лучше отечественных. По его словам, западное образование во многом «мифологизировано».

Издание отметило, что выезд старшеклассников из страны связан с тем, что по достижении 18 лет молодые люди подлежат призыву на военную службу и теряют право покинуть Украину.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 11 февраля заявил, что украинские школьники не верят в светлое будущее в своей стране и хотят уехать с Украины. По его данным, переехать жить в другие страны хотят 25% школьников, которых сейчас насчитывается 4 млн человек.

Азаров добавил, что переехать за границу они также хотят из-за страха быть мобилизованными в ряды Вооружённых сил Украины. Бывший премьер напомнил, что в стране встать на воинский учёт подростки должны в 16 лет.

Уезжает с Украины не только молодёжь. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 августа признал рекордным отток населения из страны. По его словам, речь идёт о миллионах и миллионах украинцев.

4 октября депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что США подталкивают украинские власти снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он добавил, что сейчас в Раде ведутся неофициальные дискуссии по этому вопросу.