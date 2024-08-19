Зеленский признал факт оттока миллионов граждан с Украины
Киев, 19 августа, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Рекордный отток населения с Украины признал глава киевского режима Владимир Зеленский 19 августа, выступая перед сотрудниками украинского МИД.
«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей… речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — уточнил киевский глава.
Как указал Зеленский, выехавшие за границу граждане лишены культурной связи со своей страной и находятся под воздействием «российской пропаганды». Глава киевского режима анонсировал создание нового министерства, функция которого будет в воспрепятствовании влиянию России на украинских граждан, покинувших страну. Кроме того, новое ведомство возьмёт на себя часть функций МИДа.
«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — всё это будет сферой ответственности новой институции», — подчеркнул киевский глава.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отмечается в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024», численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. По состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, как было в 1993 году. По её оценкам, к 2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек. Она отметила, что это самый оптимистичный сценарий. По мнению Либановой, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В июне 2023 года «Украинский институт будущего» опубликовал информацию о численности населения Украины. По данным учреждения, на тот момент на территориях, которые Киев считает своими, якобы проживало 29 млн человек, а с начала 2022 года численность населения страны уменьшилась на 8,6 млн человек.