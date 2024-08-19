Киев, 19 августа, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Рекордный отток населения с Украины признал глава киевского режима Владимир Зеленский 19 августа, выступая перед сотрудниками украинского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей… речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — уточнил киевский глава.

Как указал Зеленский, выехавшие за границу граждане лишены культурной связи со своей страной и находятся под воздействием «российской пропаганды». Глава киевского режима анонсировал создание нового министерства, функция которого будет в воспрепятствовании влиянию России на украинских граждан, покинувших страну. Кроме того, новое ведомство возьмёт на себя часть функций МИДа.

«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — всё это будет сферой ответственности новой институции», — подчеркнул киевский глава.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отмечается в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024», численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. По состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, как было в 1993 году. По её оценкам, к 2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек. Она отметила, что это самый оптимистичный сценарий. По мнению Либановой, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

В июне 2023 года «Украинский институт будущего» опубликовал информацию о численности населения Украины. По данным учреждения, на тот момент на территориях, которые Киев считает своими, якобы проживало 29 млн человек, а с начала 2022 года численность населения страны уменьшилась на 8,6 млн человек.