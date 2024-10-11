Брюссель, 11 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Главы МИД 27 стран Евросоюза 14 октября на плановом заседании в Люксембурге обсудят предоставление военной помощи Украине, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министры обсудят военную помощь для Киева и энергетическую поддержку Украины», — сказал он.

Дипломат отметил, что глава МИД Украины Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС в режиме видеоконференции. Он расскажет о ситуации на украинском фронте и потребностях Киева.

Помимо этого, министры иностранных дел обсудят вопрос разблокировки восьмого транша помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Также главы МИД обсудят вопрос использования замороженных активов России для помощи Киеву.

10 октября ИА Регнум передавало, что заседание контактной группы по оказанию военной помощи Киеву отложили на неопределённый срок. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что данный вопрос ещё прорабатывается.

Совет Евросоюза 21 мая официально утвердил решение, позволяющее передавать в помощь Киеву доходы от замороженных российских активов. Чистая прибыль от поступлений «будет использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины, а также её оборонно-промышленного потенциала и восстановления», сказано в сообщении Совета ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия.