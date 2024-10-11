Киев, 11 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о готовности Киева прекратить ведение огня в обмен на гарантии Запада, говорится в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

Известия/Тарас Петренко

«МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам за счёт собственного суверенитета и территориальной целостности», — сказано в публикации.

В сообщении украинского МИД уточняется, что единственным возможным вариантом решения конфликта «была и остаётся формула мира» Киева.

9 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина с июля разрабатывает так называемую «формулу мира». Её завершение запланировано на ноябрь, добавил Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины давят на Зеленского, требуя от него плана завершения военного конфликта. По данным издания, глава киевского режима в последнее время проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.