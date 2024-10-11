Нью-Йорк, США, 11 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» Военно-морского флота России обладает мощным вооружением, несмотря на свои небольшие габариты, пишет журнал The National Interest.

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«Несмотря на свои компактные размеры (67 метров в длину), «Ржев» вооружён противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра», — говорится в материале.

Авторы публикации назвали МРК «Ржев» «зверем, несущим крылатые ракеты». В материале указано, что его длина составляет 67 метров, а водоизмещение 870 тонн.

Сообщается, что ракетный корабль станет частью Тихоокеанского флота России к началу 2026 года. Строительство судов подобного класса говорит о смещении акцентов ВМФ РФ в сторону небольших, но боеспособных кораблей, отметили авторы материала.

25 сентября ИА Регнум передавало, что состав Тихоокеанского флота РФ пополнили сразу две атомные подводные лодки четвёртого поколения «Император Александр III» и «Красноярск». 16 сентября в рамках учений «Океан-2024» эти подлодки совершили подлёдный переход через Арктику.