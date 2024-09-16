Москва, 16 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Российские атомные подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск» в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» осуществили подлёдный переход в Арктике с целью наращивания группировки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 16 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны России/ ТАСС

Отмечается, что атомные крейсеры прошли приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота (СФ) в восточную часть Арктики, в сложных ледовых условиях миновав акватории шести арктических морей.

«Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль. Сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета «Гремящий» при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября корабли, береговые комплексы и подводные лодки ТОФ и СФ отработали совместный удар по условному противнику на учениях «Океан-2024». Перед этим сообщалось, что в учениях «Океан-2024» примут участие свыше 400 боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения.

В начале июня атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. Удары во время военных учений наносили по целям на расстоянии более 600 км.