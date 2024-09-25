Вилючинск, Камчатский край, 25 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Состав Тихоокеанского флота РФ пополнили сразу две атомные подводные лодки четвёртого поколения «Император Александр III» и «Красноярск», сообщили в Минобороны РФ 25 сентября.

РИА Новости/Михаил Климентьев Атомный подводный крейсер «Император Александр III»

Уточняется, что экипажи субмарин были торжественно встречены главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым и заместителем министра обороны Павлом Фрадковым в месте базирования — порту города Вилючинска на Камчатке.

«Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики», — заявил адмирал Моисеев.

Фрадков подчеркнул, что эти крейсеры превосходят свои аналоги.

«Император Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных среди других субмарин аналогичного класса. Теперь эти суда будут выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания и повышению боевого потенциала страны в составе Тихоокеанского флота», — заявил Фрадков.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября в рамках учений «Океан-2024» эти подлодки совершили подлёдный переход через Арктику. Атомные крейсеры прошли приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в восточную часть Арктики, в сложных ледовых условиях миновав акватории шести арктических морей.

10 сентября корабли, береговые комплексы и подводные лодки ТОФ и СФ отработали совместный удар по условному противнику на учениях «Океан-2024». Перед этим сообщалось, что в учениях «Океан-2024» примут участие свыше 400 боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения.