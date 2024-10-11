Берлин, 11 октября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не хочет говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем по телефону, заявила глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — приводит слова Бербок Reuters.

Бербок также заявила, что российский лидер якобы отказывается идти на урегулирование ситуации на Украине.

1 октября в Германии заявили, что канцлер Шольц намерен в ближайшие недели позвонить президенту России. В публикации издания Die Zeit уточнялось, что разговор политиков может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

Последний разговор Путина и Шольца прошёл в декабре 2022 года. С тех пор представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что допускают проведение разговора с российским лидером по телефону.

При этом 26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на разговоры Шольца о каком-то «мирном плане».