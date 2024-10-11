Кишинёв, 11 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Власти Молдавии отклонили предложение Приднестровья провести референдум по вопросу о вступлении в ЕС в том числе и на территории непризнанной республики.

Global Look Press

Указанный референдум планируется провести на контролируемой Кишинёвом территории 20 октября, одновременно с выборами президента Молдавии.

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат», — сказано в заявлении молдавского Бюро по реинтеграции, опубликованном на сайте правительства страны.

Молдавские власти назвали предложение Тирасполя актом манипуляции, который «скорее всего» был сделан по указанию внешних сил, и призвали воздержаться от вмешательства в избирательный процесс.

Как передавало ИА Регнум, МИД Приднестровья, предложив провести референдум о вступлении в Евросоюз в том числе на территории непризнанной республики, заявил, что результаты голосования продемонстрируют реальное отношение жителей Приднестровья к ЕС и перспективе членства в союзе.

Кишинёв целенаправленно отсекает жителей Приднестровья от участия в политической жизни Молдавии, и непроведение указанного референдума на территории республики — ещё один тому пример, отмечалось также в заявлении.

21 июня президент Молдавии Майя Сандуподписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, страна якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии. Позднее Санду допустила, что Молдавия станет членом ЕС без Приднестровья.