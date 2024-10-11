Киев, 11 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Одобренное парламентом Украины повышение налогов для населения не станет последним. Об этом 11 октября в интервью украинскому изданию «Новости. LIVE» заявил депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук.

President Of Ukraine/Global Look Press

Он пояснил, что западные партнёры не намерены предоставлять Киеву деньги безвозмездно, а кредиты нужно отдавать.

«Это не последнее повышение налогов, которое нас ожидает, 100% не последнее. Будет ещё, потому что нам никто в мире не будет дарить деньги. Мы их или одалживаем, или сами отдаем», ― отметил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября парламент Украины утвердил самое большое повышение налогов с момента начала спецоперации России. Согласно принятому закону, военный сбор с доходов физлиц составит 5% вместо 1,5%. Также задним числом был удвоен налог на прибыль банков, до 50% в 2024 году.

Изменения уже в этом году должны принести в украинский бюджет 58 млрд гривен (около 136 млрд рублей) и 137 млрд гривен (около 323 млрд рублей) — в 2025 году.

Замглавы экономического комитета Верховной рады Украины Алексей Мовчан признался, что этот закон «непопулярен». Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с народным гневом из-за повышения налогов на Украине. Однако, по словам Мовчана, другого выхода нет, речь идёт о выживании страны.

Киевский экономист Алексей Кущ предположил, что после окончания боевых действий военный сбор не отменят, а заменят «сбором на восстановление».