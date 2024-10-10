Вашингтон, 10 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с народным гневом из-за повышения налогов на Украине, пишет The New York Times, комментируя принятый Верховной радой закон.

ИА Регнум

9 октября парламент Украины утвердил самое большое повышение налогов с момента начала спецоперации России. Согласно принятому закону, военный сбор с доходов физлиц составит 5% вместо 1,5%. Также задним числом был удвоен налог на прибыль банков, до 50% в 2024 году.

Замглавы экономического комитета Верховной рады Украины Алексей Мовчан признался в комментарии изданию, что данный закон «непопулярен».

«Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идёт о нашем выживании», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, указанные изменения уже в этом году должны принести в украинский бюджет 58 млрд гривен (около 136 млрд рублей) и 137 млрд гривен (около 323 млрд рублей) — в 2025 году. Возможно, данное повышение будет не последним, отмечали в Верховной раде. Киевский экономист Алексей Кущ в свою очередь предположил, что после окончания боевых действий военный сбор не отменят, а заменят «сбором на восстановление».