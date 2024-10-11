Челябинск, 11 октября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Два грузовых поезда столкнулись на непассажирской станции Челябинск-Южный в Челябинской области, сообщает пресс-служба перевозчика.

Столкновение поездов произошло 10 декабря в 21:43 по местному времени (19:43 мск). После удара с рельсов сошла одна платформа с грузом и три порожние платформы.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.