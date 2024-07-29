Волгоград, 29 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего восемь вагонов сошли с рельсов, сообщила 29 июля пресс-служба РЖД в своём Telegram-канале.

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«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер», — сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что в результате произошёл сход восьми вагонов пассажирского поезда. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло 29 июля. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило МЧС.

При крушении могли пострадать до 100 человек, сообщили в экстренных службах. По данным Telegram-канала «112», состояние троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое. Всего в поезде ехали более 800 человек.