Челябинск, 12 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В Челябинской области столкнулись два поезда, с рельсов сошли десять вагонов. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».

ГУ МЧС по Челябинской области

Отмечается, что на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом, из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет.

На место направили ремонтные бригады и восстановительные поезда из Златоуста и Аша. Движение на участке приостановлено. Пострадавших нет.

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Как передавало ИА Регнум, 22 ноября 2023 года в Ульяновской области на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги столкнулись пассажирский поезд «Адлер — Пермь» и маневровый локомотив. В пассажирском поезде ехали 396 человек, в том числе 94 ребёнка. Поезда столкнулись на скорости 55 км/ч. По факту инцидента возбудили уголовное дело.