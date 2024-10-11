За сотовую вышку рядом с домом можно получить от 1 млн рублей
Депутат Госдумы: за сотовую вышку рядом с домом можно получить от 1 млн рублей
Москва, 11 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. В случае, если получится доказать причинно-следственную связь между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки, то можно претендовать на компенсацию. Подробности рассказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
Прежде всего, пояснил депутат, нужно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и нахождением рядом вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше.
Кроме того, можно инициировать снос столба силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку.
Вышки, по заявлению Гаврилова, снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся. Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья, пояснил депутат.
Как сообщало ИА Регнум, доступ к Интернету получили жители уже почти пяти тысяч населённых пунктов численностью от 100 до 500 человек. Причём большая их часть — около четырёх тысяч — была определена с помощью голосования на «Госуслугах». Жители регионов решали, где связь должна появиться приоритетно. За такие села россияне отдали почти 2,5 млн голосов. В 2024 году голосование продлится до 17 ноября.
Проект по созданию в России аналога системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, может обойтись в 445 млрд рублей. Проект разрабатывает компания «Бюро 1440», а сама система будет состоять из 383 спутников.