Москва, 11 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. В случае, если получится доказать причинно-следственную связь между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки, то можно претендовать на компенсацию. Подробности рассказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Nikolay Olkhovoy Вышка сотовой связи

Прежде всего, пояснил депутат, нужно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и нахождением рядом вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше.

Кроме того, можно инициировать снос столба силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку.

Вышки, по заявлению Гаврилова, снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся. Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья, пояснил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, доступ к Интернету получили жители уже почти пяти тысяч населённых пунктов численностью от 100 до 500 человек. Причём большая их часть — около четырёх тысяч — была определена с помощью голосования на «Госуслугах». Жители регионов решали, где связь должна появиться приоритетно. За такие села россияне отдали почти 2,5 млн голосов. В 2024 году голосование продлится до 17 ноября.

Проект по созданию в России аналога системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, может обойтись в 445 млрд рублей. Проект разрабатывает компания «Бюро 1440», а сама система будет состоять из 383 спутников.