Москва, 16 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В наше время сложно представить жизнь без интернета. Однако в России всё ещё остаются уголки, где его нет и никогда бы не было, если бы не национальный проект «Цифровая экономика», который способствует устранению цифрового неравенства.

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Доступ к Интернету получили жители уже почти пяти тысяч населённых пунктов численностью от 100 до 500 человек. Причём большая их часть — около четырёх тысяч — была определена с помощью голосования на «Госуслугах». Жители регионов решали, где связь должна появиться приоритетно. За такие села россияне отдали почти 2,5 млн голосов. В 2024 году голосование продлится до 17 ноября.

Повышать качество жизни россиян, устранять цифровые барьеры и обеспечивать доступность связи для населения помогает и социальная программа «Ростелекома» «Цифровое равенство». Проект был представлен на Национальной премии «Наш вклад», первой в России премии, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей. «Ростелеком» получает статус «Партнер национальных проектов России» третий год подряд. В проекте «Цифровое равенство» принимают участие некоммерческие организации, институты развития, вузы, министерства, а также волонтеры крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений.

В «Ростелекоме» отмечают, что в мире никто и никогда не сталкивался с решением задачи по устранению цифрового неравенства такого масштаба, поскольку Россия — самая большая страна в мире. Там, где прокладка волоконно-оптических линий связи невозможна, базовые станции подключаются через космические спутники. О масштабе говорят и цифры: расстояние между западной и восточной точками проекта превышает 6,5 тысячи километров, а между северной и южной — более 3,5 тысячи километров.

Появление интернета становится одним из главных событий для людей, проживающих в только подключенных населенных пунктах. К примеру, для жителей хутора Малоголубинский Волгоградской области жизнь изменилась в 2022 году: после установки вышки сотовой связи заработала долгожданная высокоскоростная сеть. Теперь все хуторяне, особенно дети и педагоги сельской школы, могут пользоваться всеми преимуществами цифрового мира.

«Давно ждали хороший интернет, теперь довольны. Онлайн-ресурсы стали неотъемлемой частью учебного процесса. Мы можем в учебных целях показать видео или картинку. Кто умеет пользоваться, тому стало удобнее гораздо, остальные тоже научатся. Выпускники через интернет смотрят, где можно продолжить учёбу», — рассказывает директор местной школы.

Установка новой вышки сотовой связи успешно завершена в селе Красноярское в Сахалинской области. Этот проект также решает проблему так называемого «белого пятна» между селом Чехов и Чеховским перевалом, обеспечивая возможность вызова экстренных служб на участке от города Холмска до села Новосибирского.

«Мы очень ждали появление любой связи в нашем селе. И теперь она у нас есть, а также есть и доступ в сеть интернет. Теперь мы всегда на связи с близкими, да и помощь вызвать можем в два счёта», — отметила жительница села Красноярское Татьяна.

Высокоскоростной интернет в ходе реализации проекта устранения цифрового неравенства пришел и в старейшее на Ямале национальное село Нори, где проживают преимущественно представители коренных северных этносов. Это коми-зыряне и ненцы— всего около 300 человек. Теперь они могут без проблем пользоваться «Госуслугами», медицинскими и банковскими приложениями, совершать видеозвонки и многое другое.

А чтобы россияне, особенно социально уязвимые слои населения, могли стать уверенными пользователями сети, в рамках программы «Цифровое равенство» «Ростелеком» совместно с Социальным фондом России (ранее — Пенсионный фонд России) реализует обучающий благотворительный проект «Азбука интернета». За 10 лет «Азбуку» изучили почти 500 тысяч пенсионеров. Они получили самые необходимые навыки: от первого включения компьютера и работе в Word до дистанционной записи к врачам и оплаты услуг онлайн.

«Сегодня цифровизация касается всех сфер жизни нашего общества. Этот процесс требует от людей быстрой адаптации к новым программам и услугам. Наша задача — помочь пожилым людям понять, как пользоваться современными девайсами, которые во многом могут упростить их жизнь», — сообщили ИА Регнум в пресс-центре «Ростелекома».

Все материалы программы «Азбука интернета» находятся в открытом доступе. Организации и частные лица, которые обучают пенсионеров работе на компьютере, могут их использовать. Так, в конце августа цифровой мастер-класс для пожилых граждан провели сотрудники МФЦ в подмосковной Ивантеевке. Как отметила директор МФЦ Пушкинского округа Ирина Левченко, большинство услуг переходит в электронный формат, поэтому очень важно, чтобы люди могли самостоятельно и без трудностей ими пользоваться.

В 2023 году «Ростелеком» и СФР разработали новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Он размещен на сайте проекта, а в печатном виде распространяется через региональные филиалы «Ростелекома», отделения союзов пенсионеров и Центры общения старшего поколения. Новые учебные пособия, созданные в рамках проекта «Азбука интернета», получили в том числе посетители Центра общения старшего поколения Иркутска.

«Мы заинтересованы, чтобы домашний интернет и современное интерактивное телевидение были максимально доступными для жителей области. Есть люди, которые хотят ими пользоваться, но не знают, с чего начать. Наша образовательная программа делает интернет понятным для старшего поколения», — отметил директор по работе с массовым сегментом иркутского филиала «Ростелекома» Александр Теленкевич.

Знание навыков поведения в сети очень важно, ведь интернет постепенно приходит во все уголки страны, даже самые удалённые. До 2030 года связь должна появиться ещё почти в 20 тысячах населённых пунктах страны.

Принять участие в голосовании за подключение к интернету можно двумя способами: отправить письмо в Минцифры или сделать выбор на специальной странице на «Госуслугах». В первом случае подписать письмо могут сразу несколько человек — будет учтено мнение каждого. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Как сообщало ИА Регнум, развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах входят в число приоритетов нацпроекта «Цифровая экономика», который поможет преодолеть цифровое неравенство и обеспечить гражданам доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине.