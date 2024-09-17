Москва, 17 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Проект по созданию в России аналога системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, может обойтись в 445 млрд рублей. Об этом 17 сентября сообщила газета «Известия».

Defense. gov

Проект разрабатывает компания «Бюро 1440», а сама система будет состоять из 383 спутников.

Как следует из предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», на который ссылается издание, на создание в 2025–2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру государство может выделить 116 млрд рублей. Ещё 329 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников и почти 37,5 млрд рублей разработчики планируют привлечь в виде льготных кредитов.

Общая расчётная стоимость проекта составит 445 млрд рублей. Отмечается, что документ ещё находится на межведомственном согласовании и может быть доработан. Проект планируется реализовать к концу десятилетия.

«Разработка низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления целевого сервиса проходит строго в соответствии с плановыми сроками. Ключевые технологии будущего сервиса уже подтвердили лётную квалификацию и готовы к масштабированию», ― заявили в «Бюро 1440».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня стало известно, что в России успешно завершились первые испытания лазерной межспутниковой связи, которую называют российским ответом системе Starlink.

Новостной портал Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440» отметил, что во время тестов два аппарата на расстоянии более 30 км друг от друга передали свыше 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Это стало первым успешным опытом в отечественной сфере космической связи.

В феврале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными. По его словам, в последнее время о них перестали говорить как о чудо-оружии. Российские военные если и не располагают полным аналогом такой системы, то, несомненно, способны нечто противопоставить киевскому режиму в этом отношении, подчеркнул Сальдо.

В конце мая возник сбой в работе глобальной спутниковой системы связи Starlink. О проблемах сообщили более 41 тысячи пользователей. Больше всего жалоб поступило из США, Новой Зеландии, Австралии, Германии, Великобритании, Канады и Мексики.