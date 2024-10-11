Вашингтон, 11 октября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Всемирный банк не намерен позволить киевскому режиму и его главе Владимиру Зеленскому бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда, созданного в поддержку Украины. Об этом заявил «РИА Новости» источник в российской дирекции Всемирного банка.

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По словам источника, средства доноров фонда могут использоваться только на цели, предусмотренные уставом.

«Хотя решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства, бесконтрольно распоряжаться средствами фонда у Киева не получится», — цитирует издание информатора.

Отмечается, что Россия единственная выступила против нового фонда Всемирного банка. Учредителями фонда выступили Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Киев получил от Всемирного банка в августе грант прямой бюджетной поддержки в размере 3,9 млрд долларов.

Украина также рассчитывает получить до конца года от США в общей сложности 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи. Эти средства планируется направить на финансирование приоритетных расходов бюджета: зарплат учителей, медиков и спасателей, а также на социальные пособия.

17 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи в размере 4,2 млрд евро. По её словам, с учётом этой суммы общий объём финансирования бюджета Киева со стороны ЕС достигнет 12 млрд евро.