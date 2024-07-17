Брюссель, 17 июля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕС) утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи в размере 4,2 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Sean Gallup / Global Look Press

«Комиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около €4,2 млрд в рамках программы ЕС для Украины», — говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен также отметила, что с учётом этой суммы общий объём финансирования бюджета Киева со стороны ЕС достигнет €12 млрд. Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, две трети — в виде кредитов, добавила глава ЕС.

Как передавало ИА Регнум, США планируют предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт доходов от российских активов в случае продления санкций Евросоюзом на неопределённый срок.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

Североатлантический альянс намерен в течение 2025 года предоставить Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи. Об этом говорится в итоговой декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции.