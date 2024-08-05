Киев, 5 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Украинские власти получили от США через Всемирный банк грант прямой бюджетной поддержки в размере $3,9 млрд. Об этом 5 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединённых Штатов в 2024 году», — написал он.

Шмыгаль уточнил, что украинская сторона получит от Вашингтона в текущем году в общей сложности $7,8 млрд прямой бюджетной помощи. Эти средства планируется направить на финансирование приоритетных расходов бюджета: зарплат учителей, медиков и спасателей, а также на социальных пособия, добавил глава украинского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи в размере 4,2 млрд евро. По её словам, с учётом этой суммы общий объём финансирования бюджета Киева со стороны ЕС достигнет 12 млрд евро.

Газета Financial Times 5 июня написала, что США собираются предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счёт доходов от российских активов в случае продления ЕС санкций против РФ на неопределённый срок.

В конце июня из расчётов на основе данных украинского минфина за первые шесть месяцев 2024 года стало известно, что на данный момент финансовая помощь бюджету Украины от других государств достигла минимума с момента начала Россией СВО в феврале 2022 года. По этим данным, в первом полугодии среднемесячные иностранные поступления в бюджет Украины составили около 1,9 млрд евро, а в мае их не было.