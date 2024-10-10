Киев, 10 октября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины раздаются взрывы. Об этом 10 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«В Кривом Роге слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Также сообщается, что в Днепропетровской области с 06:53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 10 октября сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам и личному составу ВСУ на окраине Кривого Рога, в Кременчуге Полтавской области, пригороде Харькова и в Одесской области. Он уточнил, что на окраине Кривого Рога удар зафиксирован в стороне «военгородка». В Одесской области известно об ударе возле населённого пункта Доброслав.

В Министерстве обороны России на данный момент не подтвердили эту информацию.

Телеканал «Общественное» сообщил, что в ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. Другие подробности инцидента не приводятся. Официальные власти информацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.