Москва, 9 октября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Москва передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

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По его словам, Россия тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия и регулярно информирует об этом ОЗХО. Накануне текущей сессии в Технический секретарит ОЗХО передали результаты расследования для распространения среди участников организации.

«Просим Техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации», — сказал Тарабрин.

8 октября командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют боеприпасы с различными отравляющими веществами при атаках в Курской области. Он уточнил, что украинские подразделения применяют для боеприпасов вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.

7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, систематически применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.