Москва, 10 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Группировка «Север» за сутки отразила две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 10 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка», — сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, до 30 бойцов противника были убиты и ранены, ещё пять военнослужащих сдались в плен. Также ВС России уничтожили танк и автомобиль ВСУ.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и огнём артиллерии были нанесены удары по районам сосредоточения, скоплениям живой силы и техники, а также резервам противника вблизи 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов Сумской области.

10 октября ИА Регнум передавало, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 200 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа 2024 года — более 21,5 тыс.