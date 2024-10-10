Нью-Йорк, США, 10 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приказал «институционализировать» жестокое обращение с палестинскими заключёнными, говорится в опубликованном ООН докладе независимой международной следственной комиссия организации по оккупированной Палестинской территории.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Приказ Бен-Гвира в свою очередь был вызван подстрекательством к насилию со стороны правительства Израиля, сказано в документе.

«Институционализированное жестокое обращение с палестинскими заключёнными (…) имело место по прямому приказу (…) Итамара Бен-Гвира и было вызвано заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и репрессиям», — отметили авторы доклада.

Отсутствие ответственности за подобные действия привело к тому, что насилие стало систематическим, подчеркнули в ООН. Акты жестокого обращения в отношении палестинских заключённых требуют привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба их жертвам, сказано также в документе.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года неправительственная организация — Комитет по делам палестинских заключенных — сообщила, что за месяц с момента эскалации конфликта израильскими спецслужбами было задержано более 2 тыс. палестинцев. В отношении задержанных и членов их семей постоянно применялись пытки и угрозы, отмечалось в заявлении.

В сентябре 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последние годы ООН превращается в бездействующую структуру. Израиль на глазах у всего мира убивает мирных жителей, в том числе детей и врачей, наносит удары по церквям и мечетям и практикует насилие в тюрьмах, но никакой ответственности за все эти нарушения международного права не несёт, сказал Эрдоган.