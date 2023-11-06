Рамалла , 6 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Израильскими службами безопасности было задержано свыше 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября. Об этом сообщила неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных у себя в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общее количество задержаний, проведённых оккупационными (израильскими. — Прим. ред.) властями после 7 октября, составило 2150», — говорится в сообщении комитета.

По данным комитета, в ночь на понедельник 6 ноября израильские спецслужбы начали массовую кампанию арестов, направленную против 70 жителей Западного берега. Большинство задержаний проводилось в Иерусалиме и его пригородах, тогда как остальные аресты были рассредоточены между провинциями Хеврон, Калькилья, Тулькарм и Дженин.

Организация также заявляет, что в отношении задержанных палестинцев и членов их семей постоянно применяют пытки и угрозы.

Как передавало ИА Регнум, с начала военной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, сейчас израильские военные в секторе Газа ведут бои с боевиками ХАМАС и наносят авиаудары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления палестинского движения.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС готово пойти на полный компромисс с Израилем по обмену пленными. Тогда член политбюро движения Гази Хамад подчеркнул, что в движении хотят возвращения людей домой, в том числе чтобы вернулись и палестинцы, находящиеся в заключении в Израиле.