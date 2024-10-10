Москва первой назначила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам
Москва, 10 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Московские власти первыми ввели штрафы для водителей, неоплативших проезд по платным дорогам, пишет 10 октября «Коммерсантъ».
Автовладельцы, проехавшие без оплаты по проспекту Багратиона, получили свыше 140 тыс. штрафов. Их назначила Московская административная дорожная инспекция за период с 1 сентября по 6 октября.
«Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей», — отмечает издание.
Треть штрафов нарушители уже погасили.
Водители обязаны сами оплачивать проезд по проспекту Багратиона, где действует система «Свободный поток» без шлагбаумов и пунктов взимания платы. Тариф составляет от 416 до 1200 рублей, штраф — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, говорится в материале.
Ранее нарушивших проезд по платным магистралям на легковых автомобилях штрафовали на 1,5 тыс. рублей, что было установлено Ространснадзором. Для нарушителей на грузовиках и автобусах штраф составлял 5 тыс. рублей. Сборы шли в федеральный бюджет.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в России действуют поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым региональные власти вправе пользоваться камерами фото — и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа.