Москва, 10 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Московские власти первыми ввели штрафы для водителей, неоплативших проезд по платным дорогам, пишет 10 октября «Коммерсантъ».

Максим Блинов/РИА Новости

Автовладельцы, проехавшие без оплаты по проспекту Багратиона, получили свыше 140 тыс. штрафов. Их назначила Московская административная дорожная инспекция за период с 1 сентября по 6 октября.

«Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей», — отмечает издание.

Треть штрафов нарушители уже погасили.

Водители обязаны сами оплачивать проезд по проспекту Багратиона, где действует система «Свободный поток» без шлагбаумов и пунктов взимания платы. Тариф составляет от 416 до 1200 рублей, штраф — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, говорится в материале.

Ранее нарушивших проезд по платным магистралям на легковых автомобилях штрафовали на 1,5 тыс. рублей, что было установлено Ространснадзором. Для нарушителей на грузовиках и автобусах штраф составлял 5 тыс. рублей. Сборы шли в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в России действуют поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым региональные власти вправе пользоваться камерами фото — и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа.