Москва, 10 октября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Облако плазмы, возникшее после вспышки на Солнце, достигнет Земли 10 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

Yuan Quan/Global Look Press

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня, причём, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — говорится на сайте лаборатории.

По информации учёных, облако плазмы имеет большие размеры и Земле не удастся уклониться от него.

«В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего, пятого уровня, сравнимых с событиями мая этого года», — отметили астрономы.

При этом прогнозы также предполагают бури четвёртого уровня в течение трёх суток, уточнили в ИКИ РАН. Приход плазмы к Земле, уточняют учёные, ожидается с 11 часов по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в лаборатории сообщили, что сильная вспышка, Х уровня произошла на Солнце, спровоцировав выброс плазмы в направлении Земли.

В лаборатории уточнили, что вспышка произошла в появившемся 10 дней назад пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем. При этом сама вспышка не стала рекордной, добавили астрономы.

8 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильной магнитной буре на Земле.