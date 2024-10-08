Москва, 8 октября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. На Земле во вторник, 8 октября, началась сильная магнитная буря. Это произошло вопреки прогнозам, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

NASA Вспышка на Солнце

«После 05:42 мск возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3», — написал синоптик в Telegram-канале.

По прогнозам, в первой половине дня ожидалось постепенное ослабление возмущений в геомагнитном поле и, соответственно, переход магнитной бури из класса G2 в класс G1, а после полудня — прекращение магнитных бурь. Однако магнитосфера Земли вновь повела себя иначе, магнитная буря стала сильной.

Дальнейшие предсказания сделать сложно. Скорее всего, магнитная буря будет длиться непродолжительное время, затем она начнёт ослабевать, во второй половине дня геомагнитное поле Земли перейдёт в неустойчивое состояние, отметил Леус.

Как сообщало ИА Регнум, 2 и 3 октября на Солнце зафиксировали две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, и на тот момент группа пятен №3842 находилась поблизости от линии Солнце — Земля, из-за чего два выброшенных вспышками облака солнечной плазмы должны были дойти до Земли и вызвать на ней сильные и продолжительные магнитные бури.

Не менее трёх суток будут продолжаться на Земле магнитные бури, которые временами будут сильными и закончатся лишь 7 октября, предсказывал Михаил Леус.