Палестина, 4 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба израильских войск.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«В ходе контртеррористической операции ЦАХАЛ и Израильской службы безопасности (ISA) военно-воздушные силы Израиля нанесли удар в районе Тулькарма и ликвидировали Захи Ясера ар-Разака Уфи, главу местной сети ХАМАС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Утверждается, что Уфи отвечал за поставки оружия находящимся в этом районе боевикам и организовывал террористические атаки в Иудее и Самарии. В частности, согласно заявлению ЦАХАЛ, он спланировал и возглавил попытку подрыва автомобиля в израильском поселении Атерет на Западном берегу реки Иордан в начале сентября и планировал совершить ещё один теракт в ближайшее время.

По данным палестинского министерства здравоохранения, при ударе по Тулькарму погибли по меньшей мере 14 человек, ещё несколько получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту. По данным телеканала Al Jazeera, израильская авиация атаковала район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью удара по центральному району Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с ливанским шиитском движением «Хезболла».

После удара по Бейруту ЦАХАЛ заявила о ликвидации Махмуда Юсефа Аниси, одного из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет для «Хезболлы». По данным Axios, одной из целей Израиля также был вероятный преемник генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погибшего в конце сентября.