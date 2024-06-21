Майкоп, 21 июня, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В ночь на 15 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксированы прилёты беспилотников, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, посёлке Новом и пгт Яблоновском», — написал он.

Кумпилов уточнил, что в результате никто не пострадал. В результате атаки дронов была повреждена кровля частного дома в Яблоновском, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ночью 21 июня военные отразили очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на территории российских регионов, сообщили в Минобороны. Боевики применяли безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

Силы дежурных средств ПВО над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря перехватили и уничтожили 70 БПЛА, ещё 43 украинских дрона поразили в Краснодарском крае, один беспилотник — над Волгоградской областью.