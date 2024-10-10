Российский танк Т-72Б3М в одном из последних боёв выдержал 19 попаданий Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе удары противотанковой управляемой ракетой, и остался на ходу, а его экипаж выполнил поставленную задачу. Ранее этот танк участвовал в биатлоне и выигрывал его, сообщил 10 октября «РИА Новости» механик-водитель с позывным Зубр. Таким известием ознаменован новый, 959-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Боец Зубр отметил также, что вражеские снаряды повредили три гусеничных катка Т-72Б3М, место посадки механика-водителя и башню боевой машины, разбив триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу. Далее дрон-камикадзе попытался убить командира, но сработал баллон пожаротушения, спасший бойцов и машину.

Тем временем экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж Ка-52м ударил по противнику в курском приграничье

Ранее оборонное ведомство показало, как российские войска ударом «Искандер-М» уничтожили пусковую установку, кабину управления и личный состав ЗРК Patriot в районе села Пашена Балка Днепропетровской области.

Ударам подверглась и портовая зона в Ильичевске Одесской области, сообщил 9 октября «РИА Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.