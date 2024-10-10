Москва, 10 октября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В уголовном деле о жестоких преступлениях в 1997–2018 годах в Белгородской области появились новые фигуранты. Об этом говорится в официальных судебных документах, сообщает «РИА Новости».

ГУ МВД

В деле упоминаются сообщники Ренад Хишба и Роман Журавель. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Подозреваемых задержали в апреле 2024 года и отправили под арест.

Ранее были арестованы Константин Юрченко, Александр Бондарев, Геннадий Вислогузов, предприниматель Степан Морозов, священник Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ Станислав Дементеев и военный Игорь Селютин.

В зависимости от роли каждого им вменяют статьи о вымогательстве и убийствах.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве Басманный районный суд на заседании 19 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим участникам банды убийц из Белгородской области.

Уголовное дело возбудили по факту безвестного исчезновения мужчины в Белгородской области. С этим делом в одно производство соединены уголовные дела об убийстве двух человек, похищении, безвестном исчезновении ещё двоих в Белгородской области и вымогательстве в Абхазии в 2015 году.

Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК.

По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

В ноябре Следственный комитет РФ проинформировал о том, что российские правоохранительные органы раскрыли в Запорожской области дело об убийстве, которое было совершено ещё в августе 2017 года, когда регион находился под контролем Киева.