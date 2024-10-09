* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы оштрафовал бывшую замглавы Института философии Российской академии наук Юлию Синеокую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), на 50 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иноагента, сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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«Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Синеокая Юлия Вадимовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента», — сообщила пресс-служба судов.

16 февраля Минюст внес Юлию Синеокую в реестр иноагентов. В ведомстве объяснили, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и проводимой в РФ политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в создании материалов иностранных агентов.