Угледар, ДНР, 9 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Украинский боец Владимир Кузько, оказавшийся в неисправном танке, не смог продолжать бой и сдался в плен российским военным. По его словам, другого способа спастись у него не было.

Edgar GutiÃ/Global Look Press

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ получили от 1-й роты командира и танк, так как своего у них не было. Когда танк привезли, бойцам сказали, чтобы они «садились и ехали».

«Я даже не знал, что там не были прикручены аккумуляторы. Я стал поворачивать, аккумуляторы съехали, начали коротить, в итоге заглох, и всё», — рассказал пленный ТАСС.

Экипаж, добавил Кузько, попытался укрыться в ближайшей лесополосе, но там его настигли российские штурмовики.

Как сообщало ИА Регнум, пленный Артём Кабанов, который служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал о формировании у бойцов пристрастия к наркотикам. По его словам, сначала наркотик предлагают бесплатно, но потом подсевшим бойцам за него приходится платить деньги. Запрещённое вещество получают через украинскую «Новую почту», причём военное командование, уверен пленный, прикрывает эти действия.