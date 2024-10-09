Москва, 9 октября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, получают доступ к амфетамину через украинских медиков. Сначала им предлагают наркотик бесплатно, но затем они, привыкая к нему, начинают покупать его за деньги. Доставку осуществляет украинская «Новая Почта», а военное командование прикрывает эти действия. Об этом рассказал «РИА Новости» пленный Артём Кабанов, который служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По его словам, около 30% военнослужащих употребляли амфетамин, который заказывали через «Новую Почту». Медики предлагали наркотик, чтобы солдаты держались и чувствовали себя бодрыми.

Посылка приходила по номеру телефона, а на месте её получения стояла военная полиция. Они проверяли посылку с помощью собаки, но каким-то образом не находили наркотик.

По мнению Кабанова, вышестоящее командование даёт разрешение на поставку амфетамина и получает за это деньги. Сам пленный рассказал, что принимал наркотик в виде белого порошка и видел, как его употребляли сослуживцы во время выполнения боевых задач.

Кабанов родом из Запорожья. В этом году его задержали сотрудники полиции и ТЦК на улице, после чего он попал в военкомат, прошёл подготовку для службы в ВСУ. Он учился на оператора тактических БПЛА типа Mavic.

Пленный также рассказал, что не годен к военной службе из-за гепатита C, хронического синдрома Титце и гайморита. В школе у него был туберкулёз в острой форме, он стоял на учёте в диспансере. Однако, по его словам, никакой военно-лечебной комиссии не проводилось. Кабанов попал в плен в первый же день нахождения на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, в украинскую армию из-за нехватки бойцов берут безногих и безруких инвалидов, рассказал военнопленный Юрий Марсюк на видео, распространённом Министерством обороны России.

Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) не смогли перейти границу с Польшей, куда направлялись для прохождения обучения в тренировочном лагере, потому что были пьяны.

В сентябре 2023 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в рядах украинской армии распространены пьянство и употребление наркотиков, но киевские власти замалчивают эти проблемы.

25 августа того же года в силовых структурах Луганской Народной Республики заявили, что на бывших позициях ВСУ нашли бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков. Один из местных жителей уточнил, что весной 2018 года ВСУ тщательным образом охраняли это место, куда спецмашины постоянно доставляли какие-то грузы.

Ранее российский доброволец с позывным Топаз, некоторое время находившийся в украинском плену, рассказал, что военнослужащие ВСУ регулярно употребляют наркотики и странно себя ведут. Он уточнил, что украинские военные часто били пленных и издевались над ними.