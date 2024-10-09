Тбилиси, 9 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах на время рассмотрения иска в суде, как этого требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления, размещённого на сайте суда.

EPA/Radek Pietruszka/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу», — сказано в постановлении.

3 июня ИА Регнум передавало, что в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. Данный законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Новость дополняется