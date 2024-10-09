Москва, 9 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Фотовыставка «Люди и проекты, меняющие город», посвященная Дню метростроителя и дню рождения инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», открылась на Тверском бульваре.

«Мосинжпроект» Фотовыставка «Люди и проекты, меняющие город» на Тверском бульваре в Москве

Выставка будет открыта до 31 октября.

«Семья — это место, где формируется каждый из нас, где передаются традиции, знания и опыт от старших к младшим. «Мосинжпроект» — это большая семья профессионалов, где с большим уважением относятся к вопросам преемственности поколений. Открывшаяся фотовыставка рассказывает о людях и целых семьях, которые внесли большой вклад в развитие холдинга и отечественной строительной отрасли в целом», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Он уточнил, что в текущем месяце компания отмечает две важные даты: 2 октября — День метростроителя, учреждённый указом президента РФ как профессиональный праздник, 28 октября — день рождения компании.

Посетители выставки на Тверском бульваре увидят фотографии сотрудников холдинга «Мосинжпроект» — представителей строительных династий, семейных пар и ветеранов труда. Именно их руками реализованы крупные инфраструктурные проекты — Большая кольцевая, другие новые линии и станции Московского метрополитена, электродепо, построены участки улично-дорожной сети и автомагистралей, возведены масштабные объекты гражданского строительства, такие как парк «Зарядье» и одноименный концертный зал, Дворец гимнастики Ирины Винер, реконструированы Большая спортивная арена «Лужники» и московский музыкальный театр «Геликон-опера». Фотографии знаковых объектов, созданных специалистами «Мосинжпроекта», также представлены на выставке.

Холдинг «Мосинжпроект» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ и входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России. За более чем 65-летнюю историю холдинга его специалисты внесли вклад в создание свыше 6 тыс. км автодорог, более 100 дорожных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад). С участием холдинга с 2011 года введено свыше 170 км линий и 79 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо.

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