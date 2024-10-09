Российские бойцы ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев и теперь приближаются к главным логистическим центрам ВСУ, заявил 8 октября британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. То, что Киев сможет победить Россию в войне на истощение, он назвал опасной фантазией. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 958-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Стоять в истине, ВС РФ, Курская область

Указав, что Украина терпит поражение одно за другим, Меркурис подчеркнул, что ВС РФ близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой страны.

Тем временем подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). А подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение у населенного пункта Золотая Нива в ДНР.

Массированную воздушную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 октября отразили в Ростовской области. При падении обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Несколько вражеских дронов уничтожены над Брянской областью. Всего, по данным Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 13 — над акваторией Азовского моря.

В курском приграничье жителям населённых пунктов, которые оказались под обстрелами со стороны украинских боевиков, помогают военнослужащие группировки войск «Север» В сопровождении военной полиции они привозят местному населению питьевую бутилированную воду, продукты питания, средства гигиены и первой необходимости.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921648" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Доставили гуманитарную помощь местному населению приграничного района Курской области

«Встречают как настоящего русского солдата, с почестями», — отметил боец группировки с позывным Добрый.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/wmWzrN7WJ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жители курского приграничья поблагодарили бойцов за оказанную помощь

Подробности — в трансляции ИА Регнум.