Москва, 8 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Следствие установило подробности ещё трёх убийств женщин, которые серийный убийца и насильник Владимир Миргород, прозванный «аккуратным душителем», совершил в 2000–2004 годах. Число жертв маньяка, отбывающего пожизненный срок, увеличилось до 24 человек, сообщил источник ИА Регнум.

РЕН ТВ Владимир Миргород

Согласно показаниям Миргорода, ни с одной из трёх женщин он ранее не был знаком, при этом все они якобы сами инициировали сексуальный контакт. После интимной связи возникал конфликт, в результате которого Миргород душил женщин.

Первую из этих женщин москвич Миргород убил в январе 2001 года на берегу канала имени Москвы в подмосковных Химках. В сентябре в этом же городе он расправился со второй жертвой, убийство произошло в лесополосе на Вашутинском шоссе.

В августе 2003 года на Алтуфьевском шоссе в Москве Миргород посадил в свою машину третью женщину. По его словам, она предложила ему секс за деньги, после чего они отправились в Мытищинский район, где на Липкинском шоссе он задушил женщину после полового акта.

По всем трём новым эпизодам активно ведутся следственные мероприятия. Хотя прошло много лет, следователи будут искать останки жертв и попытаются установить их личности.

На счету Миргорода было 16 убийств, пока в 2024 году он не сознался в ещё восьми эпизодах. В частности, в апреле 2003 года он изнасиловал и убил 16-летнюю девочку в одном из домов на Смольной улице, а после убийства поджёг квартиру. В апреле 2004 года на улице Лавочкина он изнасиловал и убил 33-летнюю Ларису.

К пожизненному сроку суд приговорил Миргорода в 2012 году. Сначала осуждённого отправили в свердловскую колонию «Чёрный беркут», а позже перевели в «Снежинку» в Хабаровском крае.

Приговор стал для Миргорода вторым по счёту. В декабре 2004 года он выпивал с приятелем и его знакомой. В ходе застолья мужчины изнасиловали девушку, сняли с неё украшения и вышвырнули за дверь. Потерпевшая обратилась в полицию, и Миргорода арестовали за изнасилование и грабёж, а в январе 2005-го приговорили к шести годам лишения свободы. Он освободился летом 2010 года, но совсем скоро вновь попал на скамью подсудимых.

По одной из версий, которую написали СМИ, Миргород рассказал приятелям о совершённых убийствах в ходе очередного застолья. По другой версии, оперативники, получившие в своё распоряжение новую компьютерную программу, выявили совпадение отпечатков пальцев Миргорода с теми, что были найдены в квартире первой известной жертвы московского душителя. Это была 25-летняя Татьяна, приехавшая в столицу из Минска и убитая в декабре 2002 года.

Миргород, как выяснилось позднее, подошёл к Татьяне на улице и предложил отметить его день рождения. Женщина привела его в свою квартиру на Ленинградском шоссе, где он задушил её самодельной удавкой. Имитируя ограбление, убийца забрал с собой несколько ценных вещей.

После этого Миргород продолжил убивать женщин, а также расправился с 13-летним сыном одной из них.