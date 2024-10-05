Лондон, 5 октября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Школьница 14-ти лет предстала перед судом за вооружённое нападение на учителей и одноклассников в городе Амманфорде, графство Кармартеншир в Великобритании. Об этом 4 октября сообщил The Sun.

publicdomainpictures.net Нож в руках преступника

Инцидент произошёл в апреле текущего года. Девочка-подросток, вооружённая ножом, пришла в школу и напала на ученика, а потом на пытавшихся её успокоить и сдержать учителей. Её удалось обезвредить и разоружить одному из сотрудников школы.

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Одну из учителей госпитализировали со множественными ранами. Всех пострадавших уже выписали из больницы.

Нападавшую обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений и хранении режущего предмета на территории школы, а также в покушении на убийство. Отмечается, что на суде девочка признала свою вину. О мотивах, побудивших школьницу напасть на людей, не сообщается.

Заседание суда продолжится 7 октября.

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