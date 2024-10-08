Москва, 8 октября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила шестерых бельгийских полицейских, убивших шесть лет назад мужчину из Словакии, с бандеровцами. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хотите посмотреть, как, с точки зрения ЕС, выглядят просвещённые либеральные свободные люди? Эдакие антирусские — люди, которые ни в чём не виноваты и во всём правы?» — спросила Захарова.

Она прикрепила видео, на котором полицейские издеваются и избивают мужчину. Одна из участниц сцены вскидывает руку в нацистском приветствии. Представитель МИД уточнила, что виновные не были наказаны.

«Шестеро вооружённых официальных лиц при исполнении, некоторые из которых при этом подражали Гитлеру, задушили человека, он умер. Но виновных — нет. Так и на Украине: зигующие бандеровцы, на западные деньги реинкарнирующие символику гитлеровских коллаборационистов, уже десять лет убивают тех, кто не хочет расставаться с памятью и совестью», — отметила Захарова.

Как сообщало бельгийское издание The Brussels Times, уроженец Словакии Йозеф Хованц был задержан полицией в аэропорту в феврале 2018 года. После жестокого избиения полицейскими мужчина скончался в больнице. Спустя шесть лет завершилось судебное разбирательство, в результате которого никто из полицейских не был привлечён к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Захарова раскритиковала политику президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. По её словам, заявления Белого дома относительно последних событий демонстрируют полную беспомощность Соединённых Штатов в урегулировании конфликтов.

2 октября она прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что западным союзникам Украины необходимо разрешить стране наносить удары по российским аэропортам. Захарова заявила, что они свидетельствуют лишь о бесславном конце его карьеры.