Якутск, 8 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL, предназначенный для доставки груза между населёнными пунктами. Видеозапись с пробным полётом дрона опубликовал заместитель правительства региона Анатолий Семенов в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал Анатолия Семенова

Семенов отметил, что в рамках испытаний провели пробную доставку груза на расстояние 150 км — из села Бердигестях до села Кептин Горного района. Перелёт занял полтора часа, при этом сообщается, что такая же дорога по земле заняла бы от шести до девяти часов.

В публикации также отмечается, что беспилотник VTOL оснастили электрическим двигателем, за счёт чего он может преодолевать расстояние до 200 км.

Как передавало ИА Регнум, в России появился новый беспилотный летательный аппарат «Молния», оснащённый искусственным интеллектом. Как отметил командир подразделения БПЛА с позывным Печорин, данный беспилотник самолётного типа является народной разработкой.

Данный беспилотник уже применили в зоне проведения спецоперации. Командир подразделения добавил, что дрон поддерживал штурмовые группы при взятии Красногоровки и принимал участие в боях по освобождению двух посёлков ― Желанное Первое и Желанное Второе.